Suksesserien The Wire – 20 år etter

Ikke bare er serien mesterlig filmet og foreviget på lerretet, men castingen er også noe The Wire fortsatt får skryt for (for ikke å nevne realismen). Flere av personene på den gigantiske rollelisten var fra Baltimore, attpåtil uten tidligere skuespillererfaring. Karakteren «Snoop» ble eksempelvis spilt av Felicia Pearson, som Michael K. Williams tilfeldigvis oppdaget på en bar. Hun hadde nylig sonet en dom for drap.