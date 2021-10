RETURNERER: Jon Stewart startet sin karriere som stand up-komiker, før han etterhvert ble programleder for en rekke TV-programmer på Comedy Central. Nå er han tilbake, nå hos Apples strømmetjeneste, med The Problem With Jon Stewart. Bildet er fra en tidligere anledning i år, hvor Stewart tok del i et arrangement for å støtte amerikanske veteraner. Foto: Getty Images

Lukk