Hva



Actionkomedie basert på karakteren fra tegneseriene om Peacemaker. En spin-off fra The Suicide Squad.

Hvem

Av filmskaper James Gunn. På rollelisten er John Cena (The Marine), Danielle Brooks (Orange is the New Black), Steve Agee (The Suicide Squad), Robert Patrick (Terminator II), Jennifer Holland (The Suicide Squad), Freddie Stroma (The Crew) og Chukwudi Iwuji (The Split)

Hvor

Strømmes hos HBO Max fra 13. januar.

Hvorfor

Om du ikke fikk nok av The Suicide Squad.