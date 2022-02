Plottet sentrerer rundt bareieren og den noe forhenværende jazzmusikeren Elliot (André Holland). Han og kompisen Farid (Tahar Rahim) sliter med å få hjulene i deres jazzbar, The Eddy i Paris, til å gå rundt. Det viser seg at Farid har gått til desperate forsøk i å redde baren – uten sin venn og businesspartners viten. Plutselig blir de kastet inn i en farlig kriminell verden. Som om ikke det var nok, får Elliot et overraskende besøk av sin datter (spilt av Amanda Stenberg), som kommer til den franske hovedstaden for å bo hos sin far. Her balanseres en brennende passion for musikken mot familie, business og overlevelse.