Små vinskatter på spesialpolene

Neste torsdag kan du gjøre noen gode vininnkjøp til vinteren. Temaet til spesialpolene i november er i all hovedsak viner fra Portugal og Frankrike. Gjerne fra vinområder som du nødvendigvis umiddelbart ikke tenker på. Spennvidden på vinene er stor, de finnes i alle prisklasser og innimellom finner du legendariske viner til priser som er bedre enn i utlandet.

20.000 viner innkjøpt

Til nyhetsslippet 17. oktober blir det sluppet i overkant av 20.000 flasker fordelt på 129 viner, hvor de røde vinene dominerer med 104 varelinjer. 20 hvitviner er det funnet plass til pluss en enkel rosevin (!) og fire legendariske hetviner. Snittprisen er på 600.- kroner, men det florerer med gode kjøp mellom 230 og 270 kroner, mens pristoppen er den legendariske Ch. Rayas Chateauneuf-du-Pape i årgang 2004 til 2758 kroner.

Fakta: Vinmonopolets spesialbutikker Vinmonopolets spesialbutikker er et knippe butikker som ligger spredt rundt i Norge. I tillegg til nettsalg ligger de syv 7 butikkene på følgende steder: Oslo Aker Brygge, Oslo CC-Vest , Bergen Walkendorfsgaten, Hamar, Sandnes Sentrum, Sandefjord og Trondheim Valentinlyst. I tillegg til normalt utvalg selger disse butikkene varer av høy kvalitet, som kun er tilgjengelig i små partier. Vinmonopolet

Dão imponerer

Frankrike stiller sterkt med nærmere 90 viner fra Rhône, Languedoc-Roussillon og Provence. Rhonedalen er et spennende vinområde hvor naturligvis vinene fra Cote-Rotie, Cornas, St- Joseph og Hermitage i nord - Rhone er svært sikre kjøp. Fra sør i Rhonedalen skuffer sjelden en vellaget Chateauneuf de Pape mens nyhetsslippet viste ikke noen umiddelbare favoritter fra Languedoc-Roussillon og Provence. Grunnen er enkel. De ble satt i skyggen av vinene fra Dão i Portugal.

Bilde fra svalrommet til Vinmonopolet på Aker Brygge Foto: Svein Lindin



Dão skilte seg ut umiddelbart og vinene fremstå mer balanserte og fruktdrevne. Grunnet de klimatiske forhold er alkoholen markert lavere enn i Bairrada. Sistnevnte hvor gjerne 15 prosent og mer alkohol er mer normalen enn Dãos balanserte 12 -13 prosent alkohol. Prisene er av en slik karakter at vinene bør kjøpes i dusin. Portugal viser seg frem med hele 35 varelinjer hovedsakelig fra vinområdene Bairrada og Dão, men også fra Beiras, Douro og Setubal. Sistnevnte med fantastiske gamle dessertviner hvor lysten på en Creme Bruleè dessert kommer med på kjøpet.



Spesialpolet blender sin egen vin

Produktsjefene Arnt Egil Nordlien og Per Mæleng på Vinmonopolet er stadig på reisefot og under et besøk hos den norske vinbonden Roar Aune på Dão-vingården Vihnos das Merces smakte de direkte fra forskjellige fat og tanker (mer tanker enn fat) med forskjellige viner laget av druene Jaen og Touriga Nacional. - Vi synes noen fat var bedre enn andre forteller Arnt Egil Nordlien Finansavisen. - -Samtidig synes vi vinen ble bedre når den ble blandet sammen. Tilslutt ble vi enige med Roar Aune om å lage en egen blend basert på de tankene vi synes var best. Tydeligvis er det flere som har likt resultatet. Vinmaker Roar Aune fikk følgende tilbakemelding til innkjøperne fra Vinmonopolet: «Tourigaen dere kjøper for høsten fikk super karakterer på Dao instituttet».

Kjøp mens du kan

Ulempen med spesialpolene er at størsteparten kjøpes inn i mindre partier og du kan risikere at vinene er utsolgt. Det gjelder å kjøpe mens vinene er tilgjengelig. Fra vår side er det bare å applaudere for kvalitetsnivået som produktsjefene Arnt Egil Nordlien og Per Mæleng har satt seg som mål å presentere kommende torsdag.





Smakerommet:

Chave , J-L Hermitage 2016 Varenr: 11327001 Poeng: 92

Middels gyllen farge. Konsentrert. Gul frukt, honning og voks på duft og smak. Rik, fyldig vin med mineralsk toner, krydder og lang saltaktig finish. 24 flasker til Norge. Passer til: Fisk, skalldyr. Pris: 1.527 kr Importør: MGS

Vernay Condrieu Coteau de Vernon 2017 Pris: 1.299 kr Poeng: 90 Middels gul farge. Gul frukt, mineraler og fet stil og konsentrert flott ettersmak. Dyr, men forsvarer prisen. 36 flasker i Norge. Passer til: Fisk, skalldyr. Varenr: 11317401 Importør: Viva Vino

Cotes-du-Rhone Couzuo 2017 Pris: 280 kr Poeng: 88 Lys gulgrønn farge. Couzou . Rik, fruktdrevet med gul frukt, markant syrlighet og rik avslutning. 120 flasker i Norge. Passer til: Fisk, skalldyr. Importør: LaMarc Wines Varenr: 11182601

Moscastel de Setubal Alambre 40 YO Pris: 944 kr Poeng: 89 Lys ravgul farge. Aromatisk, nøtter og rosiner. Konsentrert lang ettersmak med nøtter, fiken og krydder. Dessertvin. 132 flasker i Norge. Passer til: Dessert, kake, frukt. Varenr: 11285302 Importør: Einar A Engelstad

Brunier Chateauneuf-du-Pape Crau 2016 Pris: 751 kr Poeng: 90 Dyp rød farge. Bjørnebær, urter, og anis på duft og smak. Markerte tanniner og fyldige rik smak. Lang ettersmak. Varenr: 11317601 Importør: Viva Vino

Faugeres In Tempus 2016 Dyp rød farge. Bjørnebær, pepper, krekling og urter på smak og duft. Markerte tanniner og lang syrlig ettersmak. Passer til: Storvilt, lam. Pris:295 kr Importør: eWine Poeng: 88

Mas Onesime Le Cinsault 2017 Middels rød farge. Sval krydder og røde på duft og smak. Leskende flott ettersmak. Drikk avkjølt fra store glass. Passer til: Storvilt, lam. Pris: 232 kr Varenr: 11324401 Importør: eWine Poeng: 88

Caves Sao Joao Dão 1983 Pris: 400 kr Poeng: 88 Middels rød farge med brunlig kant. Utviklet stil mot ceder, urter og røde bær på smak og duft. Drikkemoden nå, men viser potensiale til Dão lagringdyktighet. Passer til: Storvilt, lam. Importør: Hand Picked Wines Varenr: 11319801

Caves Sao Joao Dão Reserva 2015 Pris: 290 kr Poeng 89 Middels rød farge. Krydder, bjørnebær og urter på smak og duft. Flott konsentrasjon og lengde. Markerte tanniner. Passer til: Storvilt, lam. Importør: Hand Picked Wines Varenr: 11320501

Dão Jaen Colheita do Produtor 2017 Pris: 220 kr Poeng: 89 Middels rød farge. Fruktdrevet med røde bær, krydder og urter på smak og duft. Lang ettersmak Passer til: Lam og vilt. Varenr: 11319601 Importør: Hand Picked Wines

Dão Vinha Othon 2015 Pris: 300 kr Poeng: 88 Middels rød farge. Krydder, rød frukt og leskende god fruktighet. Lang ettersmak Passer til: Lam og vilt. Importør: NON DOS

Dão Colheita 2016 Pris: 239 kr Poeng: 87 Middels rød farge. Nydelig konsentrert vin med mørke bær, krydder og florale toner på smak og duft. Leskende ettersmak. Passer til: Lam og vilt. Importør: NON DOS Varenr: 11313901

Dão Colheita 2017 Pris: 240 kr Poeng: 88 Middels rød farge. Konsentrert vin med mørke bær, urter og krydder på duft og smak. Markerte tanniner og leskende ettersmak. Passer til: Lam og vilt. Importør: NON DOS Varenr: 11313701