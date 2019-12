De 12 beste boblevinene

Musserende vin er en viktig del av nyttårstradisjonene, minst like viktig som nyttårsraketter. Men er alle bobler for oss nordmenn verdt smaken og prisen? I Norge er det tilgjengelig over 1.874 ulike varelinjer i kategorien musserende vin på Vinmonopolet. 818 av dem kommer fra Champagne.

Selv om det er ulike typer musserende som åpnes og fortæres er det lyden av smellet, den forløsende kullsyren som gjerne popper ut av flasken, som bringer den rette stemningen. I vår store test av musserende viner nylig er det ingen tvil om at både Tyskland, Italia, England og Sør Afrika seiler opp som gode kandidater til originalen. Og la det være sagt med engang. Det finnes bare en original, og den heter Champagne.

Uslåelig

Kombinert med mat er champagne uslåelig. Også når julemat kommer på bordet. Tradisjoner er i ferd med å forandre seg. Øl og akevitt er utvilsomt det foretrukne valget, men ser man på den gastronomiske siden av valget med vin er det utvilsomt noen fordeler med bobler. Den største fordelen er boblene, de renser opp munnhulen fra fett og baner frem for den iboende syrligheten i champagnen som løfter frem smaken av maten. Champagne er kommet for å bli i norske mattradisjoner. Vi trekker frem skalldyr, sjømat og julemat som ypperlige kandidater å prøve champagne til.

Champagne: Ingen andre vinstiler i verden er mer verdifull som merkevare Interprofessional Champagne

Champagne har gjennom generasjoner gitt symbolverdi til de de viktige begivenhetene i livet. Enten det er tap eller seier, bryllup eller fødsel. Der det er feststemning eller et markeringsbehov, der finner du champagnekorker som spretter i taket.

Boblene gjør smaken

For noen år siden ble det bekreftet vitenskapelig at det er boblene som gjør at champagne smaker så godt. Det amerikanske forskningstidskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) offentliggjør en større undersøkelse utført av en fransk-tysk forskergruppe hvor formålet er å forklare på vitenskapelig vis boblevinenes særpreg.

Rapporten konkluderer med at det er boblene som frakter smaksemnene til overflaten, og det er idet boblene sprekker at smaksemnene frigjøres. Samtidig når aromaene nesen og gir en kilende følelse. I hver flaske oppstår 100 millioner bobler så snart korken sprettes. Rapporten sier imidlertid ikke noe om det er forskjell på boblenes effekt i ulike typer musserende viner, men det er sannsynlig at jo flere, jo bedre for å stimulere luktesansen og smaksløkene maksimalt.

Våre to fremste tips til å forstå god musserende

Høytiden tilbringes ofte med familie og venner, gjerne så mange at man kan kjøpe inn mer enn bare én musserende flaske. Hvorfor ikke kjøpe inn en av de anbefalte viner denne uken for å smake mot en hvilken som helst prosecco? For den som ikke har prøvd dette tidligere vil vi bli overrasket om man ikke kjenner forskjell mellom dem…

Ta frem dine beste glass

Glassene er viktig når man smaker god musserende. Tradisjonelt er høye, smale glass brukt i Norge, disse fremmer først og fremt syrligheten. Tar du derimot frem et glass med en bred tulipanform, vil du oppleve at både duft og smak forandres gjennom at treffpunktet i munnen endres. Smaken blir mindre syrlig, vinen blir fyldigere, og fruktighet oppleves mer tydelig. Magi, sier noen. Smaketeknikk kaller vi det. Akkurat det man trenger å snakke om i festlige lag i desember

Smakerommet:

Gonet-Medeville Premier Cru Blanc de Noirs Brut 2015 Lys gulgrønn farge. Bakverk, modent rødt eple og markert syrlig på smak og duft. Mineralsk i ettersmak. Pinot Noir 100 prosent.

Passer til: Skalldyr, aperitiff. Pris: 370 kr (basis) Varenr: 6693501 Importør: Moestue Grape Selections Poeng: 89

Fleury Blanc de Noirs Brut Lys grønngul farge. Små bobler. Eple, sitrus og mineraler på duft og smak. Markant syrlighet og god lengde.

Passer til: Skalldyr, aperitiff. Pris: 390 kr (basis) Varenr: 10844801 Importør: NON DOS Poeng: 89

Charles Heidsieck Rosé Réserve Lys lakserosa farge. Rødt eple, mineral og sitrus toner på smak og duft. Frisk syrlighet og konsentrert ettersmak med røde bær, og mineraler.

Passer til: Lyst kjøtt, fisk, skalldyr, aperitiff. Pris: 549,90 kr (bestilling) Varenr: 2032401 Importør: Signature Wines Poeng: 88

Ruinart Brut Middels gulgrønn farge. Små bobler. Grønt eple, nøtter og gulfrukt på duft. Elegant, fyldig fruktighet. Balansert syrlighet og lang ettersmak. Server i store glass. Passer til: Fisk, skalldyr. Pris: 480 kr (bestilling) Varenr: 298601 Importør: Moët Hennessy Norge Poeng: 89

Champagne Henriot Blanc de Blancs Lys grønngul farge. Små bobler. Nektarin, sitrus, grønt eple og mineraler på duft. Fyldig fruktdrevet vin med balansert syrlighet og lang ettersmak.

Passer til: Fisk, skalldyr. Pris: 395,– kr (basis) Varenr: 5701101 Importør: Just Brands Poeng: 88

Champagne André Clouet V6 Expérience Lys grønngul farge. Små bobler. Konsentrert smak og duft av eple, bakst og mineraler. Flott syrlighet og lang ettersmak av modent eple og toast. Et svært godt kjøp.

Passer til: Skalldyr, aperitiff. Pris: 380 kr (bestilling) Varenr: 10901901 Importør: Symposium Wines Poeng: 90

Coates & Seely Brut Reserve NV Lys grønngul farge. Grønt eple, mineralsk og god syrlighet på duft og smak. Flott syrlighet og mineralsk ettersmak.

Passer til: Skalldyr, fisk, aperitiff. Pris: 349 kr (bestilling) Varenr: 10029801 Importør: Vinarius Poeng: 89

Graham Beck Blanc de Blancs 2012 Lys grønngul farge. Gul frukt og eple på duft og smak. Mye bobler, enkel og fruktdrevet. Godt kjøp!

Passer til: Lyst kjøtt, skalldyr, aperitiff. Pris: 210 kr (bestilling) Varenr: 5423701 Importør: Vinetum Poeng: 87

Ca' del Bosco Cuvée Prestige Franciacorta Brut Lys gulgrønn farge. Moden gul frukt, eple og sitrus på duft og smak. Små bobler. Nydelig balansert syrlighet og god konsentrasjon.

Passer til: Fisk, skalldyr, aperitiff. Pris: 390 kr (bestilling) Varenr: 5904501 Importør: Vininor Poeng: 88

Bellavista Franciacorta Alma Cuvée Brut Lys grønngul farge. Gul frukt, eple og sitrus på duft. Tørr, elegant og moderat mousse med ettersmak av moden eple og sitrus. Vinen kommer i basisutvalget fra januar. Finnes også i magnum.

Passer til: Fisk, skalldyr, aperitiff. Pris: 310 kr (bestilling) Varenr: 3310601 Importør: Gaia Wine & Spirits Poeng: 89

Griesel Blanc de Noirs Brut 2015 Lys grønngul farge. Toast, eple og røde bær på duft og smak. Utviklet og og fin. Flott finesse i avslutning.

Passer til: Fisk, skalldyr. Pris: 270 kr (bestilling) Varenr: 10426601 Importør: T&T Wine Poeng: 89

Vaux Riesling Brut 2017 Lys grønngul farge. Små bobler. Grønt eple. Sitrus, gjær og mineraler på duft og smak. Rik, konsentrert ettersmak.

Passer til: Fisk, skalldyr, aperitiff. Pris: 250 kr (bestilling) Varenr: 2001701 Importør: T&T Wine Poeng: 88