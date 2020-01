Må det koste mye for å smake godt?

Ved starten til et nytt år står ofte en liten selvransakelse og muligens nyttårsforsetter på agendaen. Etter kjøpefesten på 54,5 milliarder i desember frem til julaften blir et spørsmål aktuelt i vår vinøse verden. Må man betale mye for vinen for at det skal smake godt?

Smak kan utvikles

Prisutviklingen på de beste produsentene i Piemonte, Bordeaux, Champagne og spesielt Burgund blir dyrere og mer eksklusivt for hvert år. Tilbud og etterspørsel gjør vinene til investeringsobjekter tiltross for de er laget for å drikkes. I vår smakspalett ligger et trygt og godt kjøp mellom 250 og 800 kroner flasken, uavhengig av land eller område. Selvfølgelig finnes det vin som er verdt mer enn 800 kroner kontra kvalitet, men oss nordmenn har noen av verdens bredeste og kanskje beste vinsortiment å velge mellom så det er ingen nød.

Det er en logisk linje mellom pris og kvalitet et sted. Nøyaktig hvor god smak treffer valuta for pengene er en diskusjon hvor mye smakskompetanse man selv besitter. Smak kan trenes på og utvikles på lik linje med annen kompetanse. Med verktøy som Coravin og deltagelse på vinmesser og offentlige smakinger er det relativt lett å skolere ganen i Norge. Skulle du ha lyst til å forbli en “merkevare” smaker står tilbudene i kø.

700 kilo druer blir til 15 liter vin

Den dyreste flasken med vin du kan kjøpe på Vinmonopolet finner vi på utsalget på Skøyen. Hele 10 halvflasker (0,37 cl) med Egon Müller Scharzhofberger Riesling Trockenbeerenauslese 2017 til kr 50.000 kroner står i hyllene. Strålende omtaler (98 poeng) tiltross forblir vinene usolgt i Norge. Det kan åpne for spekulasjon for vinen i Norge. I London nærmer prisen seg 70.000 kroner om du får tak i en flaske overhode. Vinen fra Egon Müller er omtalt som en av verdens 10 dyreste vinflasker i 2019, med en tredjeplass ifølge nettstedet winesearcher.com. Bare DRC Romanee-Conti Grand Cru og og Domaine Leroy Musigny Grand Cru troner foran.

49240 kroner billigere

I samme hylle på Vinmonopolet på Skøyen finner man også Müller-Catoir Herzog Rieslaner Trockenbeerenauslese Erste Lage 2018 til 760 kroner halvflasken. Med strålende kritikker (96 poeng) har vinene til Müller-Catoir gjort braksuksess i 2019.

- Jeg sitter bare og klør meg i hodet og lurer på hva det var som traff meg. Har aldri opplevd maken i mine 14 år som vinimportør sier daglig leder Edward Chr. Falchenberg hos vinimportøren Naturlig Vin: Falchenberg & Nærlie.

- Hadde vi hatt nok flasker på lager så kunne vi sikkert solgt flere hundre flasker av Riesling Im Breumel GG og TBA’en før jul. Dét er jo helt vilt. Vi snakker tross alt om dyre viner som ikke engang er i basisutvalget til Vinmonopolet.

Referanser kan skapes

Å unne seg en god flaske vin gjør flere og flere av oss, men vi blir stadig forundret hvor mye kommersiell vin som blir solgt og drukket i Norge. Et tydelig eksempel på kommersiell vin er bestselgeren Falling Feather Ruby Cabernet fra California om du skulle være fristet å ville prøve. Falling Feather Ruby Cabernet var Vinmonopolets mest solgte vin, med over 1,4 millioner liter i 2018 (flaske+BiB).

Vår konklusjon til spørsmålet innledningsvis er ganske enkel. Definer selv hva en god vin skal være, men prøv gjerne en kommersiell vin ved siden av ukens anbefalinger. Ut av det kommer det smakskompetanse av den åpenbare sorten. Ja, kanskje som en vekkelse Resten av 2020 kan brukes på å spisse smaksløkene frem til lommeboken sier stopp. Rødvinene vi anbefaler faller under kategorien "mye vin for pengene " i basislisten til Vinmonopolet. God smak er mer enn bare pris

Smakerommet:

Radio-Coteau Cherry Camp Sonoma Coast Syrah 2012 Middels rød farge. Røde bær, svale urtetoner og fat på duft og smak. Noe utviklet. Leskende vin med god syrlighet og lang ettersmak. Server i store glass.

Passer til: Lyst kjøtt, småvilt og fugl. Pris: 549,– kr (bestilling) Varenr: 2210101 Importør: Tramontane Poeng: 89

Hirsch Vineyards San Andreas Fault 2016 Middels rød farge. Konsentrert fruktdrevet med røde bær, urter på duft. Sval fruktighet i anslaget med konsentrert smak og lang ettersmak. Beste kjøp i basislisten.

Passer til: Småvilt og fugl. Pris: 516,20 kr (basis) Varenr: 10277201

Importør: Red & White Poeng: 94

Fèlsina Fontalloro 2015 Middels rød farge. Kirsebær, tre, og krydder på duft og smak. Balansert syrlighet med flott konsentrasjon. Lang fyldig ettersmak med noe tanniner. Dekanter gjerne vinen. Strålende vin

Passer til: Storvilt, lam. Pris: 429,90 kr (basis) Varenr: 2758401 Poeng: 91 Importør: Good Beverage

Patrice Rion Chambolle-Musigny Vieilles Vignes 2017 Lys blålilla farge. Urter, røde bær og krydder på smak og duft. Ung fruktdrevet stil med innslag av urter.

Passer til: Småvilt og fugl. Pris: 548,90 kr (basis) Varenr: 11282901 Importør: Moestue Grape Selections Poeng: 89

Tyler Santa Barbara County Pinot Noir 2018 Lys rød farge. Urter, svale røde bær og krydder på duft. Saftig anslag med fruktdrevet stil. Vellaget saftig pinot noir. Server i store glass, litt avkjølt.

Pris: 309,90 kr (basis) Varenr: 3521401 Importør: Palmer Group Poeng: 89

Col d'Orcia Brunello di Montalcino 2014 Lys blålilla farge. Kirsebær, urter og krydder på duft og smak. Fyldig, rikt anslag med modne bær og krydder. Plomme og rød frukt på ettersmaken. Alltid et godt kjøp

Passer til: Storvilt, lam. Pris: 339,90 kr (basis) Varenr: 4454001 Poeng: 89 Importør: Gaia Wine & Spirits