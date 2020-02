Norges beste er fra Voss

Årets høydepunkt

Norgesmesterskapet for vinkelnere og Junior Wine Awards er høydepunktet blant norske vinkelnere. I årets faglig sterke konkurranse var det Francesco Marzola som gikk av med seieren som årets beste vinkelner. På sitt 4 forsøk tok Francesco Marzola endelig gullet hjem til Park Hotel Vossevangen. På andre plass kom fjorårets vinner Henrik Dahl Jahnsen fra Britannia og på en høyst fortjent tredjeplass kom Aleksander Iversen fra Omakase.

2 dager med konkurranse

Konkurransen startet allerede lørdag da fjorten deltakere måtte kjempe seg gjennom en hard kvartfinale som besto av teoriprøve på 60 spørsmål i tillegg til skriftlig blindsmaking av tre viner fra midtøsten og beskrivelse av to eplesidere servert i sorte glass hvor den ene er laget påmatepler og den andre er laget på siderepler. Videre måtte gjennom to praktiske elementer som besto av klassisk servering av musserende vin og servering av hvitvin med vino lock.

Semifinalistene ble til tre finalister

Etter en knallhard semifinale på søndag, der åtte deltakere måtte prøve seg på blindsmaking, ost og vinkombinasjon og servering av sake, var det til slutt Henrik Dahl Jahnsen, Francesco Marzola, Alexander Iversen og gjestedeltaker Maximilian Wilm som gikk videre til en spennende finale på scenen.

I finalen måtte deltakerne hver for seg utføre tre ulike oppgaver på scenen i det som skal minne om en naturlig servicesituasjon i restaurant. Det var dekantering av vin, korreksjon av vinliste og mixe drinker. De hadde også to fellesmoment der de gikk gjennom en quiz og serverte champagne.

Se opptak av hele konkurransen nederst i saken.

Nicolai Haram Svorte vinner av Junior Wine Awards

Junior Wine Awards ble arrangert i samarbeid med Matua og er konkurransen for ungevinkelnere eller vinkelnerstudenter hvor øvre aldersgrense er 25 år.

Konkurransen tester grunnleggende vinkunnskaper og praktiske elementer, og er ment som et første innblikk inn iden konkurrerende vinkelnerverden.

Seks deltakere prøvde seg i årets konkurranse som startet med en innledende runde med en teorioppgave med 35 spørsmål og blindsmaking av to viner. Det fortsatte med to praktiske elementer som besto av gjennkjennelse av tre ulike oster og sforeslå vinkombinasjoner og klassisk servering av hvitvin.

Det var tilslutt Nicolai Haram Svorte, som jobber ved Restaurant Under, Ole Edvard S. Berg, som jobber ved Grand Café og Jens Nornes, som jobber ved Vintage Kitchen, som gikk videre til finalen på scenen.

Foran en fullstappet sal måtte finalistene blindsmake tre viner og gjenkjenne land, region, druesort og fellesnevner for vinene. De måtte dekantere en flaske rødvin, servere til gjester og til sist sette viner til en meny.

Til slutt var det dyktige Nicolai Haram Svorte som gikk av med seieren. Nicolai jobber til daglig på Restaurant Under. Ole Edvard Berg kom på 2. plass og Jens Nornestok tok 3. plassen.

VIDEO: Se hele konkurransen her: (Se oversikt over alle dommerne under videoen)

Dommere i konkurransene var: Hoveddommer: Merete Bø Vinanmelder Dagens Næringsliv Heidi Hansen – Kulinarisk Akademi Robert Lie – Vinoteket , Europamester for sommelierer 2006 Peer F. Holm – President Tyske Vinkelnerforeningen Piotr Kamecki – President Polske Vinkelnerforeningen Dan Lystad – Norgesmester for vinkelnere 2001 og 2002. Knut-Espen Misje. Jobber for Terrior Wines

Deltagere til Norgesmesterskapet for vinkelnere i 2020 var: Francesco Marzola fra Park Hotel Vossevangen Henrik Dahl Jahnsen fra Speilsalen, Britannia Hotel ( Regjerende Norgesmester 2019) Allan Andreassen fra Advicia AS Petter Svanæs fra LaMarc Aleksander Iversen fra Omakase Robert Johansen fra Park Hotel Vossevangen Andreas Høgfeldt fra Brasserie Ouest Emil Reinton fra Vinoteket Alexandra Åberg fra Løve restaurant & bar Christian Engfer fra Norda Reidar Johansen fra Park Hotel Vossevangen Gjestedeltagere Kamil Wojtasiak fra Koneser Grill Maximilian Wilm fra Kinfelts Kitchen & Wine, Hamburg, German

Norsk Vinkelnermesterskap i samarbeid med Cuvage og Junior Wine Award i samarbeid med Matua I år er det Premier Cru-partner Engelstad som er hovedsponsor for NM for vinkelnere og Premier Cru-partner Treasury Wine Estates som er hovedsponsor for Junior Wine Award.