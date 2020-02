Gull og gråstein fra California

Viner fra USA har fått en stabil kundegruppe i Norge. En imponerende kvalitet fra gode produsenter har funnet sin vei til polhyllene de seneste 7 årene. Utvalget av rødvin fra USA dominerer på Vinmonopolet med hele 555 varelinjer mot beskjedne 180 på hvitvinssiden.

Alt er ikke derimot positivt fra USA. Norges mest solgte vin, Falling Feather Ruby Cabernet med et salg på 1,53 millioner liter i 2019 er rett og slett ikke representativt for vinområdet etter vår mening. Kommersiell, syntetisk og intetsigende smak trekker poengsummen langt ned på 70-tallet.

Økende priser de siste årene

Prismessig ligger de fleste av de beste vinene mellom 200 og 750 kroner. Dollarkursen driver innkjøpsprisen opp og prisene har økt 30 prosent i snitt siden vinimportøren Vinarius begynte å utvikle markedet i 2013.

– Det er blitt en utfordring å skaffe viner til en bra pris i markedet. I motsetning til Burgund og Bordeaux finnes det en maksgrense på hva nordmenn vil betale for viner som kan betraktes som hverdagsviner av bedre kvalitet, sier Thomas Grette hos Vinarius.

Unntaket er hos gode produsenter. Ikoniske produsenter som blant annet Ridge, Opus One, Kistler og Corison lever sine egne liv med pris og tilgang.

Allokering på de beste

Ikke ulikt burgund er det er helt vanlig å få allokering av de beste vinene fra USA hos vinimportørene i Norge. Volumene er små og styres av et marked hvor tilbud og etterspørsel har skapt en oppadgående prisspiral som ikke gagner norske tilhengere av ikoniske vinprodusenter. Årsaken er ganske enkel. Får vinene gode poengsummer hos vinpressen i USA, eksploderer interessen og prisene kan dobles over natten. Tilgangen droppes mer eller mindre umiddelbart på eksportmarkedet med mindre det er gjort et forhåndssalg av årgangen til importøren i Norge.

Fakta: Vin fra California Det har vært laget vin siden 1830 i California, men det er to begivenheter i moderne tid som har bidratt til at vin har blitt en stor industri. Avslutningen av forbudstiden i 1933 etter 13 år med alkoholtørke satte startskuddet.Det andre viktige skillet er kjent som er det franske paradokset. En blindsmaking i Paris ledet av Steven Spurrier i 1976 snudde opp ned på kvalitetsoppfatningen da californiske vinprodusenter slo anerkjente vinslott i Frankrike. 30 år senere i 2006 gjentok det hele seg og befestet California som en av verdens ankersteder på god kvalitetsvin.

Gode unntak

Unntakene finnes, spesielt blant litt mer ukjente vinprodusenter hvor tilgangen på kvalitesvin har bedret seg betraktelig i de senere årene. kjølvannet av de kjente seiler de opp som gode kjøp. Norge er et av de landene i Europa som anses som attraktivt å eksportere til sammen med Danmark, England og Sveits. Mange av vinprodusentene er ikke så prisfokuserte som mange andre, men legger til grunn et jevnt prisnivå over tid på eksportmarkedet. Det betyr mer stabile priser over tid.

98 prosent fra California

Det er vinproduksjon i alle statene i USA, men den beste vinen i USA finner man i Oregon, Washington og på vestkysten i California. California stiller i en egen klasse, 98 prosent av all vineksport fra USA kommer fra California. Trendene innen amerikansk vin er først og fremst knyttet til kvalitetsøkning i de kjølige områder i California og i «nye» regioner som Washington og Oregon. Særlig når det gjelder klassiske druer som Pinot Noir og Chardonnay, men også utfordrere som Riesling, Chenin Blanc og Gamay.

Vi trekker frem noen gode kjøp som er tilgjengelig Norge. Fellesnevneren er at de er fruktdrevne viner med balansert alkohol og fatbruk. Alle vinene har en iboende konsentrasjon som sammen med god syrlighet gjør dem til ypperlige matviner.

Smakerommet:

Varenr: 7910101

Storm San Sebastiano Pinot Noir 2017

Middels rød farge. Syrlige røde bær, urter og krydder på duft. Markert syrlighet og elegant fruktighet. California på sitt beste. Leskende og flott vin.

Pris: 529,90 kr (bestilling)

Poeng: 91

Importør: LaMarc Wines

Varenr: 11166801

Joyce Alluvial Fan Monterey Dry Riesling 2018

Lys grønngul farge. Eple, sitrus og mineraler på duft og smak. Fyldig og rik fruktdrevet lang ettersmak.

Pris: 229,90 kr (bestilling)

Poeng: 88

Importør: LaMarc Wines

Varenr: 11166901

Joyce Cedar Lane Arroyo Seco Albariño 2018

Lys grønn farge. Florale toner med eple , sitrus og mineraler på duft og smak. Leskende vin med flott syrlighet og lengde.

Pris: 239,90 kr (bestilling)

Poeng: 88

Importør: LaMarc Wines

Varenr: 11518901

Kesner Halfmile Sonoma Coast Pinot Noir 2016

Lys blålilla farge. Rik konsentrert med urter, røde bær og florale toner på duft og smak. Lang ettersmak. En av våre favoritter.

Pris: 619,– kr (bestilling)

Poeng: 90

Importør: Vinarius

Varenr: 7449501

Au Bon Climat Isabelle Pinot Noir 2016

Lys blållilla farge. Frisk duft av lyse, røde bær, litt urter og fat. Kjølig, myk smak av lyse røde bær, vanilje, fat og litt appelsin-skall. Fin kompleksitet og god lengde. En meget god vin som forsvarer prisen, og som utvikler seg de kommende årene og holder godt de neste 10.

Pris: 499,– kr (tillegg)

Poeng: 90

Importør: Vinarius

Varenr: 11518301

Martha Stoumen Venturi Vineyard Carignan 2018

Lys blålilla farge. Grønne vegetale toner, røde bær og urter på duft og smak. Tanninrik med flott syrlighet. Lang ettersmak. Kan lagres lengre, men er drikkeklar allerede nå.

Pris: 369,– kr (bestilling)

Poeng: 89

Importør: Vinarius