Godbiter fra Toscana

Vi vender stadig tilbake til Toscana, enten ved å reise dit eller ved å smake på mangfoldet av rødviner som kommer fra området som omtales som selve essensen av Italia. Kobler du på et besøk hos verdens beste slakter er vi ikke vanskelig å be på en ny tur.

Rødvin for alle pengene

For oss nordmenn er Toscana ensbetydende med rødvin. Av 886 viner tilgjengelig gjennom Vinmonopolet er hele 785 rødviner og hvitvin, rosevin og musserende utgjør resten. Prisnivået på vinene ligger i spennet mellom 150 kroner opp til 700 kroner, mens de gode kjøpene ligger stort sett mellom 250 kroner opp til 500 kroner. Mangfoldet gjør konkurransen tøff, men prisene holdes stort sett nede. Det har vært en stor utvikling i kvaliteten siden 80-tallet da Toscana var opphavet til den typiske italienske vinen Chianti. En rimelig, syreholdig og tanninrik vin, solgt i en bastkledd flaske som ironisk kalles fiasco.

Perfekte lunsjsteder: Å nyte god skinke, nybakt brød med en glass rødvin hører med på en Italia tur Foto: Svein Vinofil Lindin

Midt i Italia

Toscana ligger idyllisk til mellom Appenninene i nord og Det tyrrenske hav i sør. Bratte rullende åser ispedd høye sypresser, delikate oliventrær, kraftige vinstokker og ett og annet vakkert steinhus danner en tidløs scene som tiltaler alle besøkende. Toscana er også sentrum for fremstilling av en god andel av landets velkjente kvalitetsviner som gjerne omtales som supertoscanere med legendariske Sassicaia som den fremste representanten.

Lang historie

Etruskerne ga opprinnelig Toscana dets navn, og det er stor sannsynlighet for at det var de som etablerte vindyrkingen i området. Toscana var gjennom middelalderen preget av økonomisk velstand, særlig fordi Firenze på den tiden representerte Europas økonomiske maktsentrum. Toscana preges fortsatt av relativt store vineiendommer og langt mindre av kooperativer enn resten av Italia. Fortsatt finnes gamle velkjente familienavn som for eksempel Ricasoli. Bettino Ricasoli er ”Jern-baronen” som var det forente Italias statsminister to ganger. Verdt å nevne er også familienavn som Antinori og Frescobaldi. Dette er familier som fortsatt er toneangivende i områdets vinproduksjon.

Eikebruk: Andelen av fatbruk går ned i Toscana med det resultat at vinene blir fruktdrevne Foto: Svein Vinofil Lindin

Essensen ligger i Chianti

Sentralt i området ligger Chianti som omfatter mye av det sentrale Toscana. Området er oppdelt i følgende sju underområder: Rufina, Colli Fiortini, Colline Pisane, Montalbano, Colli Senesi, Colli Aretini og Montespertoli. Classico regnes som Chiantis kjerneområde holder jevnt over høy kvalitet, og er det sentrale området mellom Firenze og Sienna. Det ble først ble skildret i 1716 og er i dag senter for utvikling, eksperimentering og fornyelse. Radda er hovedbyen for Conzorzio della Gallo Nero, som er en sammenslutning av produsenter av Chianti Classico. Konsortiets symbol - den svarte hanen - smykker flaskene og sees over alt i området.

Jupiters blod

Druen Sangiovese er den fremste bestanddelen i Italias mest berømte vin, Chianti Classico. Selv om Toscana huser flere druetyper er ingenting mer ensbetydene med en vinområde som druetypen Sangiovese er for Toscana. Visste du at Navnet Sangiovese sannsynligvis kommer fra uttrykket sangue di Giove, som betyr ”Jupiters blod”? (For øvrig som i den romerske guden Jupiter). Nettopp derfor tror mange at druen var blant de første som ble tatt i bruk til vindyrking av romerne.

Om man blir sulten i Toscana - Panzano neste

Matdestinasjon nummer en Toscana er i høy grad en matdestinasjon i tillegg til vinturismen. Høydepunktet for mange matelskere er et besøk i den lille byen Panzano en times kjøretur sør for Firenze, midt i hjertet av Chianti Classicos berømte vinområde. I en stille sidegate finner du verdens mest berømte slakter, Dario Cecchini. I den lille huset i bakken har han gjort den gamle slaktebutikken Antica Macelleria Cecchini fra 1800 tallet til en matdestinasjon av de sjeldne. Med fantastiske kjøttstykker fra okse og svin, egenprodusert salt og håndverksprodukter som alene er grunn til å reise gir Dario Cecchin det hele en ekstra dimensjon når han hyller Bistecca Fiorentina kjøttstykket gjennom allsang og gjerne Eyvind Hellstrøm om du nevner at du kommer fra Norge - He is my best friend in Norway, ljomer det utover den legendariske slaktebutikken.

En legende i Toscana: Slakteren Dario Svein Vinofil Lindin

Smakerommet:

Fontodi Chianti Classico 2016 Varenr: 3278805 Magnum

Middels rød farge. Kirsebær, rød frukt og god konsentrasjon på duft og smak. Fyldig og rik vin med lang ettersmak. Dekanter gjerne vinen Passer til: Storvilt, lam.

Pris: 549,90 kr (bestilling) Poeng:

89 Importør: Blend Wines

Isole e Olena Cepparello Toscana 2016 Varenr: 1846401

Middels rød farrge. Klassisk stil. Kirsebær, krydder og urter på duft og smak. Rik smak med lang ettersmak Passer til: Storvilt, lam.

Pris: 699,90 kr (bestilling) Poeng:

90 Importør: Moestue Grape Selections

Nittardi Chianti Classico Artist Label 2015 Varenr: 4080801

Middels blålilla farge. Kirsebær, sursøtt frukt og krydder på duft. Sval elegant fruktighet med plomme, kirsebær og anis i ettersmaken. Markerte tanniner og praktfull syrlighet. Passer til: Storfe, lam. Pris:

299,90 kr (bestilling) Poeng: 88

Importør: Gaia Wine & Spirits

Oliviero Toscani Toscana Ot 2013 Varenr: 10300701 Oliviero Toscani Toscana Ot 2013

Dyp rød farge. Mørke bær, krydder og anis. Plomme, fruktdrevet med balanserte tanniner og flott syrlighet. Sjelden god vin til prisen Passer til: Storvilt, lam. Pris:

369,90 kr (bestilling) Poeng: 88

Importør: Einar A Engelstad

Selvapiana Chianti Rufina 2016 Varenr: 891505 Middels rød farge. Kirsebær, tre, og krydder på duft og smak. Fyldig og rik smak. Flott konsentrasjon i ettersmaken.Pris: 389,90 kr (bestilling) Poeng: 89 Importør: Moestue Grape Selections

Fèlsina Fontalloro 2015 Varenr: 2758401

Middels rød farge. Kirsebær, tre, og krydder på duft og smak. Balansert syrlighet med flott konsentrasjon. Lang fyldig ettersmak med noe tanniiner. Dekanter gjerne vinen. Strålende vin Passer til: Storvilt, lam. Pris:

449,90 kr (basis) Poeng: 91

Importør: Good Beverage