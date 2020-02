Drikkes Chablis for tidlig?

Hagl store som tennisballer ødelegger vinstokkene og i noen tilfeller i slik grad at de må replantes. Mot frosten kunne man tidligere spre tusenvis av oppfyrte oljeovner i vinmarkene for å forhindre frostangrep. Et annet kjent sikringstiltak er vanningsanlegg hvor vann sprayes over druestokkene og isolerer knoppene i en kapsel av is. Men til tross for slike utfordringer produserer Chablis hvitviner som rangeres blant de aller beste i verden. 2019-årgangen var første årgang som leverte normal avling etter mange år med store klimautfordringer.