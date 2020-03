Vinmonopolet avlyser slipp i februar av viner fra Tyskland

Vinmonopolets spesialbutikker så dagens lys i 2005. De første butikkene med spesialutvalg var Briskeby i Oslo og Valkendorfsgaten i Bergen. Det ble holdt månedlige lanseringer og antallet varelinjer var relativt begrenset. Oftest var det en hard kjerne av vininteresserte som køet opp utenfor butikkene på morgenkvisten, og det er vel ikke å dra det for langt å hevde at spesialbutikkene levde godt under radaren for alle unntatt den lille interesserte menigheten. Det ble ikke publisert lister over de lanserte produktene, som derfor var ukjent for alle inntil dørene ble åpnet. I 2009 endret lanseringene seg på flere måter. Antallet produkter vokste raskt fra noen titalls til flere hundre produkter på enkelte lanseringer, og det ble for første gang organisert smakinger for vinjournalistene. På dette tidspunktet begynte man også å publisere lanseringslister, slik at kundene i ro og mak kunne forbedrede seg.

Frem til 2012 var det kun to butikker som solgte spesialprodukter. Vinmonopolet besluttet at konseptet skulle utvides til å omfatte et større antall butikker.