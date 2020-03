Men se bort fra de tradisjonelle vinene, de er intetsigende

I dag gjelder det å ha to tanker i hodet samtidig når det gjelder vin fra Sør-Afrika. På den ene siden bør man se bort fra Sør-Afrikas mer kommersielle viner. De er like intetsigende som i de fleste andre vinland verden over. På den andre siden er det, sett med dagens øyne, bortfall av kontinuitet av økende vinkvalitet og kunnskap til nye generasjoner vindrikkere, en annen viktig faktor. Grunnen er enkel: Under det langvarige apartheidregimet og frem til 1994 led Sør-Afrika under boikotten på eksportmarkedet. Sør-Afrika ble «glemt» og ikke oppfattet som en seriøs vin-nasjon.