Et­ter en stor test vi gjor­de ny­lig ble våre fa­vo­rit­tervi­ner fra frans­ke Rhônedalen, spans­ke Rio­ja og ita­li­ens­ke Tos­ca­na. Fle­re and­re vin­om­rå­der i ver­den som for eksempel Li­ba­non og Rhone kan gjer­ne nev­nes som yp­per­li­ge lamme­vi­ner, men fel­les­nev­ne­ren for en god vin til lam er at de har mar­ker­te tan­ni­ner fra fat el­ler drue og gir en stor fyl­de i sma­ken. Av de ti vi­ne­ne vi an­be­fa­ler den­ne uken kan vi trekke frem tre vin­pro­du­sen­ter som all­tid hev­der seg som best når det kom­mer til lam­me­lår.