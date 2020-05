De 12 beste musserende vinene i Norge 2020

Den positive trenden slik vi ser det fra et vinøst standpunkt er at Prosecco fra Italia har en nedadgående trend i salg. Italia er fremdeles det største «boblelandet» i Vinmonopolets salgstall hvor halvparten av all musserende Vinmonopolet selger er fra Italia. Landet som derimot vokser mest, er nr. 2 på listen, Frankrike. Særlig crémant fra Burgund ser ut til å ha etablert seg som et «merkenavn» hos nordmenn, og fransk musserende vokste med 225.000 liter, tilsvarende 17,4 prosent i 2019. Spania (primært cava) følger hakk i hæl, og hadde også en økning i 2019.