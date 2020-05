Nyhetsslippet 20. mai: Tyskland leverer eksepsjonelt kvalitet

Om du får tak i vinene er derimot helt tilfeldig. Vinmonopolet starter først i nettbutikken for å unngå kø. Hovedfokuset er tyske viner og godbitene står i kø. Under det vanlige nyhetsslippet 8. mai var over 25.000 i køen på det meste. Det sier litt om interessen for vin i Norge i en tid hvor man har et reelt salgsmonopol for første gang på snart hundre år.