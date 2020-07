Biodynamiske perler fra Roussillon

Vi kan ikke sette alle produsentene i én bås, det florerer med vin i mange vinstiler, men vi

kikker spesielt etter rødviner som er laget av druene syrah, nourvèdre, carignan, grenache og cinsault. Disse gir fyldige, fruktdrevne og friske viner med og uten potensiale for lagring. Rødvinene kan gi kvaliteter på høyde med Nord-Rhônes beste viner. For gode hvitviner er carignan blanc, grenache blanc/gris, maccabèo, roussanne, marsanne, rolle og viognier vel etablert historisk i området, men gir friske viner med god fruktighet og smakfull syrlighet. Fellesnevneren for dem er at vinene er gode matviner, med en naturlig syrlighet og konsentrasjon som får oss til å glede oss over fremtiden til dette vakre området i Sør-Frankrike.