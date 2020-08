Dramatiske tider. Men vinen fra Sør-Afrika er like god

Ifølge markedssjef Maryna Calow hos bransjeorganisasjonen Wines of South Africa vil krisen vare til neste år eller lengre. Usikkerheten om lengden på forbudet er hva som skaper mest bekymring for øyeblikket for vinprodusentene. Hvis forbudet blir opphevet i løpet av de neste ukene, kan de fleste produsentene overleve. Men fortsetter forbudet er fremtiden uviss. Vinindustrien taper nærmere 140 millioner kroner hver uke på grunn av det nasjonale forbudet mot alkoholsalg. Vinbransjen står i fare for å helle ut, eller finne alternative måter for å avhende vinen på.