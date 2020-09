De beste vinene i september

I bestillingsutvalget er det i kjent stil den største delen av nyhetene med over 1.300 varelinjer. Av dem som har skilt seg ut troner Luca Roagna på topp med vinen Barbaresco Crichët 2011. Den har fått den høyeste poengsummen (97 poeng) av alle vinene som er smakt. For deg som er på jakt etter en vin som får livet til å stanse et øyeblikk. Dette er sjansen din til kr 7.000 kroner flasken, om du får tak i en av de 34 flaskene som finnes i Norge. De desidert beste burgunderne er vinene fra Domaine Pierre Guillemot i Savigny-Les-Beaune. Dette er prisverdige burgund-viner av høy kvalitet som med fruktige og terroir-drevne viner virkelig får frem smilet. Guillemot-familen jobber etter «lutte raisonnée» prinsippet og fikk sin store forandring da sønnen i huset, Vincent tok over for 5 år siden. Etter vår mening en stor stjerne i forhold til pris og kvalitet.