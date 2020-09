Reyneke - Et trygt vinvalg fra Sør-Afrika

Johan Reyneke innså tidlig at det ble mye hardt arbeide med å omdanne eiendommen til biodynamisk drift, og samtidig bygge opp et kommersielt vinmerke. Det var ingen tvil om at den kommersielle delen av familieeiendommen hadde ført til at Johan Reyneke følte at han bidro til å lage en ”Coca Cola”-vin som ikke hadde noen form for tilhørighet der den kom fra.