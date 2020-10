Amarone - en høstfavoritt

Amarone har sitt opphav i Veneto i det nordøstlige Italia, og er en av landets tre største områder når det kommer til vinproduksjon. Her finner vi kjente navn som Amarone, Valpolicella og Bardolino - mest kjente for rødvin, og Soave for hvitvin. De viktigste vindistriktene ligger på de skrånende alpine utløperne rundt den vakre byen Verona – tett ved Gardasjøen. Noen kaller Verona for Italias vinhovedstad.