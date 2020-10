Nyhetsslipp: Se mot Hellas

Svein Vinofil Lindin arbeider som vinjournalist i Hegnar Media med vinstoff til Finansavisen og Kapital som arbeidsfelt. I redaksjonen til Kapital er det innredet et eget smakerom hvor vin smakes og vurderes gjennom hele året, sent og tidlig. I tillegg smakes det vin på pressesmakinger hos Vinmonopolet, vinimportører og messer i inn- og utland.



Svein er utdannet vinkelner og har sin bakgrunn fra topprestauranter i Norge. Siden 1997 har han holdt vinkurs og foredrag for næringslivet og private gjennom nettstedet vinforedrag.no. Svein smaker og reiser kontinuerlig for å holde seg oppdatert i den vinøse verden.





Vurdering av vin gjøres slik:

Vinen bedømmes med poeng. Poengsummene er rent kvalitative, uavhengig av pris og basert på et Robert Parker-system hvor alle viner starter med en utgangsverdi på 50 poeng og verdsettes etter følgende poengfordeling: Utseende: 0–5 poeng. Duft: 0–15 poeng. Smak: 0–20 poeng. Totalvurdering: 0–10 poeng. Følg også Svein Lindins vindekning på Kapitalvin.no.