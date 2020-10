“Store viner jobber alltid sammen med naturen, ikke imot den”

I EU er det ingen krav til innholdsdeklarasjon for vin, slik det er for mat, og mange er ikke klar over at biodynamisk vin er den eneste sertifiseringen som faktisk gir en garanti for færre tilsetningsstoffer og strengere regler for produksjon. Som en reaksjon på det massive inntoget av kjemiske elementer i landbruket på 60- og 70-tallet har biodynamisk og til dels økologisk tankesett fått stor oppslutning fra forbrukere verden over. I Norge blir biodynamisk vin stadig mer populært rundt de store byene i Sør-Norge – særlig i Oslo og Bergen.