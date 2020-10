Vineventyret til Bibi Graetz i Toscana

Etter at fasilitetene ved slottet etterhvert ble en størrelse for lite, har Graetz lenge vært på jakt etter et egnet sted å fortsette sitt vineventyr. Løsningen ble et gammelt hotell som han kjøpte av et gammelt, barnløst ektepar i 2019. Det viktorianske Hotel Aurora i Fiesole, et tidligere familiedrevet hotell med fabelaktig utsikt over Firenze, er bygget om til nytt hovedsete. Han beholder 8 av de 23 rommene for utleie, mens resten er ombygget til å produsere vin i.