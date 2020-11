Den beste rødvinen til  300 kroner

Bak vinen Cavas de Weinert Gran Vino 2009 står den sveitsiske vinmakeren Hubert Weber og familen Weinert. Siden han begynte hos Weinert i 1996, har ikke Hubert Weber endret oppskrift på Bodega y Cavas de Weinerts toppviner, og deres kjennetegn er fortsatt flott struktur og tanniner. Vinene er modnet når de ankommer markedet. I en kort kommentar til Kapital forteller Hubert Weber at han er veldig stolt over å ha vunnet i et marked som betraktes som svært viktig for dem. – Vi allokerer alltid de beste vinene til Norge.