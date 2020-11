Flott rødvin fra Penfolds

Det er lett å la seg imponere over merkevaren Penfolds fra Australia. Den velkjente røde navnelogoen er blitt et ikon. 176 år siden oppstarten er det et velpolert ytre som møter vindrikkere over hele verden. Jeg har smakt meg gjennom 12 ulike viner, og konklusjonen er klar: Det er på rødvin Penfolds er sterke, spesielt om du liker rødviner med god fylde, mye smak og lang ettersmak.



I ukens vintips trekker jeg frem Penfolds Bin 128 Coonawarra Shiraz 2018. Vinen fremstår som drikkemoden allerede nå, og til prisen på 330 kroner er det mye vin for pengene. Kun 360 flasker er tilgjengelig i Norge, så det gjelder å snu seg om og bestille.