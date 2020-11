De beste av de beste

Nettbutikken åpnes klokken 08.00 og det blir fort «fullt». Fortvil ikke om du kommer inn for tidlig eller sent. Det er et lite lotteri om hvem som kommer først i køen. Vi har har smakt på 85 av vinene tidligere i uken og stort sett scorer alle over 88 poeng. Selv om de aller beste (og dyreste) havner over 91 poeng, er det gode muligheter for å finne «hverdagsviner» fra Bordeaux i prisklassen 350 til 700 kroner.