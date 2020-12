Seks knallgode bobleviner fra England

Nordmenn har fått interessen opp for engelsk musserende vin under pandemien. Til tross for et rekordhøyt antall viner tilgjengelig fra Champagne (over 1.000), begynte det i det stille for engelsk musserende vin.I 2011 var engelsk musserende nærmest for en kuriositet å regne, med et salg på 38 flasker på Vinmonopolet. Idag er det hele 46 varianter av engelsk musserende i Norge, og interessen har økt betraktelig. I all hovedsak er det to produsenter som skiller seg ut på det norsk markedet: Gusbourne og Nyetimber.