Vinene som senker pulsen

Første gang stjernevinmakeren Luca Roagna presenterte vinene sine fra årgang 2010 på Vaaghals restaurant i Oslo begynte vi regelrett å gråte, av ren begeistring og ydmykhet over å ha smakt og sett kvalitetshevingen som Roagna hadde gjort siden 2000-tallet. Med bedre plass i vineriet i Piemonte og en utenomjordisk dedikasjon til sine 70.000 vinplanter har Luca Roagna sammen med sin far Alfredo skapt et rike av biodynamisk mangfold, som gir vinene en ekstra dimensjon av smak. Når jeg ser usolgte flasker av Roagna på de beste Vinmonopolene forstår jeg at fremtiden er lys for den unge vinmakeren. Rett og slett fordi han lar vinene tale for seg selv og aldri hauser opp prisen. For selv verdens beste vin Domaine Romanee Contee ble ikke utsolgt på dagen på 70-tallet. I dag selges flaskene til titusenvis av kroner, men Luca Roagna bruker samme type korker. Det sier litt om hva man kan forvente fra den beskjedne vinmakeren vi kaller sheriffen i Piemonte.