Klimaet endrer vinverden: Utvid horisonten med disse vinene i 2021

Med unntak av Beaujolais Nouveau, som lanseres i november 2021, vet ingen hvordan vinåret 2021 i Europa vil smake før tidligst i 2022. Det vi vet er at nye vinområder vil heve seg i kvalitet, og fellesnevneren for disse er vinmarker med en beliggenhet lengre nord eller høyere beliggenhet over havet. Klimaforandringene fortsetter å endre forutsetningene for hvem som blir best i fremtiden. Vinområdene som i hundrevis av år har vært betegnet som de beste er ikke nødvendigvis de som forblir de beste i fremtiden.