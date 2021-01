Et godt rødvinskjøp på nyåret

En av mine favoritter i drueverdenen er Dolcetto. En litt “glemt” drue i et landskap som preges av Nebbiolo. Fra produsenten Vajra har jeg hentet frem en seriøs økologisk referansevin. Vajra er kjent for å lage delikate og elegante viner med karakter og finesse, uten overdreven bruk av fransk eik. Monterustico Dogliani 2019 er en allsidig og matvennlig vin med god fylde, fruktdrevet og nok syrlighet til å møte det aller meste som står på matbordet – det være seg antipasti med oster og spekemat eller italienske klassikere som pizza med kjøttboller og pasta med steinsoppsaus – og alle typer stekt, grillet eller kokt kjøtt, som for eksempel andebryst, indrefilet av lam med urtesmør, smaksrike viltgryter eller helstekt kylling med ovnsbakte rotgrønnsaker.