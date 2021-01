Vinmonopolets mer bevisste og dedikerte kunder vil finne hvitvin fra undervurderte Saint-Aubin interessant. Dette er en velkjent appellasjon nær Meursault, og ganske lik i stil – men med litt lavere priser. Jordsmonnet i Saint-Aubin er relativt likt som i Meursault, med grusholdig jordmonn. Fellestrekket blant vinene fra Saint-Aubin 2018-årgangen er at de oppfattes svært unge: Av produsentene Bouchard Aîne, Henri Prudhon og Roux Pere er det sistnevnte som faller best ut i vår vurdering. Selv om prisene fremdeles er lave i forhold til Meursault, oppleves de ikke av oss som et spesielt godt kjøp, men alle vinene kommer i små partier og vil forsvinne som dugg for solen i et overopphetet Burgund-marked.

Fra den klassiske appellasjonen Volnay lanseres fire viner med høy fruktkvalitet og god konsentrasjon. To av vinene slippes ikke før i februar, men de som er klare for salg må vi definere som et godt klassisk pinot noir-kjøp fra produsentene Domaine Joseph Voillot og Domaine Vaudoisey. Med priser på under 400 kroner gjelder det å snu seg rundt mens de er tilgjengelige.