Dette er polets beste rødvinskjøp

En av de beste produsentene fra California er utvilsomt Jasmine Hirsch og faren David Hirsch. Fra åssidene 2 timers biltur nord for San Francisco har duoen etablert seg som mestere til å få frem rene og elegante Pinot Noir viner. Stilen minner om burgundere, men med et eget amerikansk fotavtrykk. Langt unna eikebombene og viner med høy alkoholgehalt som du ofte finner ellers i California. Ved siden av å nyte den som den er, er vinen først og fremst en god match til et et perfekt stekt andebryst.