Knallbra riesling fra Von Buhl

Under Franz Eberhard Buhls ledelse ble Weingut Reichsrat von Buhl en av de største privateide vingårdene i Tyskland, og var på sin tid en av verdens dyreste viner. Desverre skulle kriger, nedgangstider og økonomiske utfordringer føre til at Weingut Reichsrat von Buhl måtte fire på kvalitetsnivået og begynte å produsere kvantitet fremfor kvalitet. Masseproduksjon gjorde at omdømmet sank, og til slutt valgte Von Buhl-familien å selge i 1952. Det var vanskelige tider for tysk vinproduksjon i etterkrigsårene. Etter tiår med forskjellige eiere og filosofier endte Weingut Reichsrat von Buhl til slutt hos eierne av Weingut, Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan og Weingut Dr. Deinhard, ekteparet Achim og Jana Niederberger.