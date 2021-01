Vinene med blindeskrift

Du ser ikke mye av familien på kontoret. De er ute i vinmarkene med fullt fokus på jordsmonn, mikroklima og tradisjoner. Alle med en sterk tro på at naturen spiller på lag, så lenge den er upåvirket av menneskeskapte kjemiske tilsetninger. I over 30 år har Michel Chapoutier jobbet aktivt for å gjøre om all produksjon etter biodynamiske prinsipper. Ulempen med en slik tilnærming er at man kjenner vinmarkene så godt at man må øke antall etiketter betydelig, og kritikere av Michel Chapoutier mener det er litt for mange. Bare i Norge har Michel Chapoutier nærmere 30 ulike viner tilgjengelig. Hans prosjekter, som Domaine Tournon i Australia, Dominio de Soto i Spania og samarbeidsprosjektet i Portugal med José Bento dos Santos med fokus på gamle vinstokker, viser hans arbeidskapasitet som vinmaker og pådriver i andre vinområder til å fremme det beste ut fra hva jorden gir.