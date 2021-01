Sjeldent godt bag in box-kjøp

Temaet i denne episoden er spørsmålet om det er forskjell på smaken mellom bag in box kontra flaske. Kunnskapsrike Aina Mee Myhre kommer med råd og tips om bruk og holdbarhet til bag in box. I andre del av episoden setter Jon Trygve Svein og Aina på prøve ved å la dem smake to viner blindt. To vilkårlige viner som begge finnes på bag in box og flaske. Vil Svein og Aina oppdage forskjellene?