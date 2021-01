Argentina byr på mer enn tango, kjøtt og billig malbec

Argentina får nordmenn til å tenke på tango, kjøtt og vin. Vinhovedstaden er Mendoza – en vinøs oase. Mendoza står for to tredjedeler av landets produksjon, nesten 70 prosent av landets vinstokker er plantet der, og strekker seg over 400 kilometer fra nord til sør. Det er et område med lite nedbør og store klimatiske forskjeller. I kombinasjon med skrinn sand- og leirholdig avleiringsjord gir dette særdeles gode betingelser for vindyrking. Like viktig som mikroklimaet er kontrollen over det kunstig regulerte smeltevannet som er ledet ned fra Andesfjellene.