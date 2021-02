Beste vin fra Burgund under 600 kroner

For Faiveley snudde vinden med generasjonskiftet. I 2007 overtok 7. generasjon Erwan Faiveley roret i familefirmaet, kun i en alder av 25 år. Erwan har brukt tid, men fra år til år har vinene og omdømmet økt til nye høyder. Han fikk med seg sin søster Eve inn i driften fra 2014. Fellesnevneren for den nye stilen fra Faiveley er mer presis fruktkvalitet, økende konsentrasjon og iboende syrlighet. Og til en fornuftig pris så langt. Søskenparet har de siste årene har brukt store ressurser på å renovere og forberede vinmarker og produksjonslokaler for å møte fremtiden med økende fokus på vin med stedegen historie og smak.



Vin 2: Faiveley Gevrey-Chambertin Vieilles Vignes 2017 (se på Vinmonopolet)

Middels rød farge. Markant duft med toner av røde bær, urter, sort pepper og litt sopp. Balansert og kraftig smak av røde bær, fat og litt urter. Vinen har godt integrerte tanniner og er litt rustikk og kraftfull med lang ettersmak.

Pris: 444 kr

Poeng: 90