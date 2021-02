Topp Amarone fra Tedeschi

Alle som er glad i viner fra Veneto i Italia kan kjenne igjen følelsen etter å ha gjort et bomkjøp eller to. Kjente vinnavn som Valpolicella, Ripasso og Amarone har fått et rykte på å være kommersielle, søtladete rødviner med høyt sukkernivå, som har satt spor etter seg i salgsstatistikken.

Tar man et historisk perspektiv, har Veneto vært den største rødvinsregionen på Vinmonopolet de siste årene. Rundt 2004 passerte Veneto Puglia som den største italienske regionen i volum. Rødvin fra Veneto steg jevnt og bratt de neste 10 årene, helt frem til 2014.