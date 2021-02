De beste vinene fra Burgundslippet 2021

De rundt 90 vinene som ble testet under pressesmakingen torsdag er et utvalg fra hele slippet. Det hersker ingen tvil om at kvaliteten er høy, men man får et innrykk av at spesialpolets produktsjefer vil fronte vinområder og produsenter som er «ukjente» eller er i et generasjonsskifte. Altså områder der prisen fortsatt er lav i forhold til de produsentene som er etablerte.