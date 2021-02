Jermann - Blant hvitvinverdens største legender

Produksjonen foregår i to kjellere: den historiske i Villanova di Farra, og den nye som ble ferdig i 2007 og ligger i Dolegna del Collio, begge i provinsen Gorizia. Silvio Jermann er åpen på at hans viner skapes av stemninger, følelser, opplevelser og ikke minst innfall. Som hans «Red Angel on the Moonlight», hans kjente røde pinot noir, som er dedikert til hans sønn Angelos fødsel. «Were Dreams», Jermanns kanskje mest berømte vin, ble skapt til Bonos «Where the Streets Have no Name», hans «Afix Riesling» dedikerte han til hans andre sønn (riktignok ved navn Felix, noe mor insisterte på. Men Silvio ville egentlig han skulle hete Afix, så da kalte han heller vinen det).