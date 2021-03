Snart 100 og friskere enn noen gang

Løsningen var å endre på vedtektene for kooperativet. La Chablisienne besluttet å sentralisere vinifikasjonen – det vil si å lage vinene fra bunnen av selv. Det var en viktig beslutning for å heve omdømmet til nivået det har i dag. Senere har La Chablisienne ytterligere hevet listen for kvaliteten. De rundt 300 druedyrkerne leverer nå kun most etter nøye kvalitetskrav. I praksis betyr det at druene umiddelbart blir presset i små kvanta og holdt kjølig for å bevare friskhet frem til mosten gjennomgår alkoholfermentering for å bli vin.