Slik smaker verdens beste (og dyreste) vin

Hva smaker egentlig verdens beste vin? Vinprodusenten Domaine de la Romanée-Contis toppvin, Romanée-Conti , er vinen noen står ukevis i kø for å få tak i hvert år. Da en flaske fra 1993-årgangen ble solgt på Blomqvists vinauksjon i februar, gikk den for 140.000 kroner – før salær. På det åpne markedet internasjonalt ligger billigste flaske av 2006-årgangen ute for 163.000 kroner.