Ekstremt gode rieslinger

Første gang vi smakte vinene fra Weingut Schwedhelm var de litt lukket, men det ante oss at disse vinene hadde et ekstra lag med konsentrasjon og finesse. Vi lot vinene lufte seg et døgn, og hvilken åpenbaring det var. Nydelig friskhet, konsentrert mineralitet og en fruktdrevet stil som ikke står i stil med prisen. Men, luft vinene en time eller mer før de serveres. For det merkes på smaken at 100 prosent av Riesling-vinmarkene deres er klassifisert Erste Lage og Grosse Lage.