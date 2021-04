Dorli Muhr lager vinskatter fra Østerrike

Fra vår side hersker det liten tvil om at Dorli Muhr ønsker å lage gode viner. Men det vi finner svært interessant, er at vinene allerede nå er drikkemodne og svært matvennlige på grunn av den gode, iboende syrligheten. Kobler man på kunnskapen om at det tyske navnet på druen pinot noir er spätburgunder, forstår man at vinene fra Spitzerberg kan sidestilles med de beste burgundere i verden. Men med sin egen stil.