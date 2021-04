Hver uke velger sommelierene Svein Lindin og Jon Trygve Hegnar ut et vintips, alene eller med gjester. Hør ukens episode her:



Følg “Ukens vintips” i Apple Podcast eller Spotify direkte i din podcastspiller.

I denne episoden av Ukens Vintips lærer Svein bort de viktigste reglene for å matche ost med vin. På 20 minutter får du et “speedkurs” om hvorfor går rødvin så dårlig til ost, og hvilke viner er egentlig best til de klassiske franske ostene Chèvre, Comté og Roquefort. Og finnes det noen viner som går til “alle” oster?



Vin 1:

C. Riffault Sancerre Chailloux 2019 passer best til Chèvre

Vin 2:

Dom. de Bellene Saint-Romain Vieilles Vignes 2019 passer best til Comté

Vin 3:

Fèlsina Vin Santo del Chianti Classico 2008 passer best til Roquefort

De beste tipsene til en perfekt ost & vin-kveld med Chèvre, Comté og Roquefort. Foto: Svein Lindin

Spørsmål eller forespørsler?

Kontakt Svein og Jon Trygve direkte på sosiale medier eller send en e-post til vin@kapital.no