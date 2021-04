Jean León: En stjerne av en vin

I 1963 investerte Jean León i sin egen vingård i Torrelavit i Spania. Totalt er eiendommen på 150 hektar, men kun 65 hektar blir brukt til vinmarker. Umiddelbart ble det et pengesluk da spanske viner den gang ikke hadde det samme renommeet som nå. Jean León fikk ikke godt nok betalt for vinene sine, til tross for utmerkelser og gode omtaler. Den veldrevne restauranten La Scala i USA ble både en stor kunde og økonomisk ryggrad for utviklingen. Først på 80-tallet ble vingården økonomisk selvstendig.