Hvordan bygges en vinliste på restaurant?

Gjest i ukens podcast er vinkelneren Andreas Høgfeldt (Lysebu, Vintage Kitchen, Brasserie Ouest, vinner NM Junior Wine Awards 2018) Han er med oss for å snakke om de nye stedene han er i ferd med å åpne: Oh Dear og Kastellet, som inkluderer Norges første medlemsklubb for vin. Vi toucher blant annet inne på hvordan man bygger en god vinliste i 2021. I tillegg har Andreas med ukens vintips, en topp Chardonnay fra Oregon.