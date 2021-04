Delikate flotte burgundere fra Burguet

Med sin nordlige beliggenhet i Côtes de Nuits har vinene herfra ofte hatt noen knepp ekstra med tanniner, og dermed behov for noen ekstra år i kjelleren for å være drikkemodne. Det har den nye generasjon hos Domaine Jean-Luc & Eric Burguet gjort noe med, uten å gå på bekostning av lagringskapasitet. Vinene fremstår allerede som unge som elegante og leskende, med druetypiske trekk sammen med en flott konsentrasjon og lengde. Allokasjonen til Norge er ikke veldig stor, men i likhet med mange produsenter er det bare et tidsspørsmål før prisene til Jean-Luc og Eric Burguets viner stiger betraktelig. Akkurat nå fremstår de som et røverkjøp.