De beste vinene fra mai-slippet

Når det gjelder musserende i lavere prisklasser, hvor segmentene er dominert av prosecco og cava, prøver Vinmonopolet å lansere cremant fra Burgund og Bordeaux til priser under 150 kroner. Her lykkes Vinmonopolet overhodet ikke, polet er ikke engang i nærheten om man ser på hva som er av kvalitet i bestillingsutvalget. Ikke bare sitter du igjen med en emmen smak i munnen, men man kan jo begynne lure om det er økonomi i det hele tatt for alle andre enn Vinmonopolet?



Lanseringen av Fontessa Prosecco rosé og Enzo Bartoli Piemonte rosato føyer seg inn under samme lest. Pregløse, intetsigende viner med kommersielt tilsnitt skapt til et segment av kunder på Vinmonopolet som er opptatt av lav pris og til dels hvordan design og alkoholstyrke er.